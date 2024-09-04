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53 постраждалих та 7 загиблих: в ДСНС завершили розбір завалів у Львові

Анна Косик
4 вересня 2024, 13:34
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Надзвичайники повідомили, що закінчили роботи на місці ударів російських ракет по Львову та розповіли деталі.
Последствия удара по Львову
У Львові оголосили День Жалоби в пам'ять про загиблих 4 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Львівщини

4 вересня, станом на 13:00, у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки ворога. Про це повідомили ДСНС України в Telegram.

За даними рятувальників, вдалося врятувати 12 людей, пошкодження отримали 53 особи. Відомо про 7 загиблих, серед яких діти віком 7 та 14 років.

"Психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітям", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків подій від ДСНС залучили більше 150 рятувальників та 38 одиниць спеціальної техніки.

Водночас у Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що станом на 12:00 медичну допомогу надали 50 пацієнтам, що постраждали внаслідок ворожого удару.

34 осіб перебувають у стаціонарі, серед них 8 дітей у стані середньої тяжкості, одна дитина знаходиться на операції. У критичному стані перебувають семеро людей, восьмеро знаходяться в операційних. Інші пацієнти отримали амбулаторну медичну допомогу.

Мер міста Андрій Садовий після закінчення розбору завалів повідомив, що 5 вересня у Львові оголошено День жалоби в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки.

Повітряні атаки Росії по Україні

Повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Ракетний удар агресора Росії по Львову

У ніч на 4 вересня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ, після чого у Львові прогриміли вибухи.

Росія поцілила по житлових будинках Львова, згодом стало відомо про сімох загиблих, серед яких троє дітей. Мер міста Андрій Садовий спершу повідомив, що загинули жінка і чоловік. Пізніше стало відомо про інших жертв удару.

Окрім цього очільник Львова повідомив про багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце міста, історична спадщина.

Країна-агресорка Росія вже відзвітувала про криваві удари по Львову. За логікою вбивць цивільного населення, по Львову було здійснено удар "Кинджалами" та БПЛА по підприємству ВПК. Так окупанти, схоже, називають житлові будинки, по яких сьогодні вранці прилетіли російські ракети.

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