У паніці тікали в ліс: українські десантники знищили десятки бурятів на Донбасі

Українські захисники нанесли точний удар по ворожим військам, які намагалися сховатися у будинку місцевих жителів.
На Донеччині українські військовослужбовці майстерно знищили понад 20 рашистів з Бурятії. Вони переховувались у будинку місцевих жителів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Точний удар по позиції ворога нанесли військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Відкоригувати координати вдалося за допомогою дрона, який визначив точні позиції бурятів.
"Мовчання бурятів" – новий сезон у селі Діброва Донецької області. Точними ударами артилерії нашої 79-ї десантно-штурмової бригади знищено понад 20 бурятів з окупантської армії. Про це свідчать дані радіоперехоплень", – написав Геращенко.
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Нещодавно стало відомо, що українські бійці накрили ворожі війська, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам. Рашисти в паніці тікали від українських артилеристів.
Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.
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