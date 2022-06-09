У паніці тікали в ліс: українські десантники знищили десятки бурятів на Донбасі

ЗСУ знищили десятки окупантів з Бурятії / Скріншот

На Донеччині українські військовослужбовці майстерно знищили понад 20 рашистів з Бурятії. Вони переховувались у будинку місцевих жителів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Точний удар по позиції ворога нанесли військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Відкоригувати координати вдалося за допомогою дрона, який визначив точні позиції бурятів.

"Мовчання бурятів" – новий сезон у селі Діброва Донецької області. Точними ударами артилерії нашої 79-ї десантно-штурмової бригади знищено понад 20 бурятів з окупантської армії. Про це свідчать дані радіоперехоплень", – написав Геращенко.

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Нещодавно стало відомо, що українські бійці накрили ворожі війська, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам. Рашисти в паніці тікали від українських артилеристів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.

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