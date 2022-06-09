Рашисти тікали у паніці: українські артилеристи потужно накрили війська, які хотіли зайти з флангу

ЗСУ розтрощили російські танки / Генштаб

На Донеччині українські військові накрили ворожі війська, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам. Рашисти в паніці тікали від українських артилеристів. Про це повідомили у Генштабі.

Росіян, які намагалися пересуватися, помітили українські розвідники та передали координати артилеристам.

Наші захисники успішно "накрили" ворожу бронегрупу. Протягом короткого бою ЗСУ знищили два танка.

"Бій був недовгий, але результативний – українські воїни знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня наші артилеристи ліквідували понад десять російських окупантів, які облаштували вогневі позиції в одній із будівель.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що в Луганській області тривають дуже важкі бої, а війська Росії не припиняють штурмувати населені пункти, підконтрольні Україні. Зараз ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

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Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.

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