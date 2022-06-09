Українські воїни знищили 3 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині: 30 окупантів пішли в пекло

Українські воїни знищили 3 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині/ Reuters

Бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області у середу, 8 червня.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook. Також були знищені три польові склади боєприпасів у трьох населених пунктах Херсонщини.

Крім цього, українські воїни знищили:

30 російських окупантів,

2 одиниці броньованої техніки,

4 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України уже перебувають за 20 кілометрів від захопленого окупантами Херсона.

Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких уже вдалося досягти на південному заході області – повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

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