В небезпеці велике місто: Росія вибрала нові цілі для ударів по цивільних - BILD

Росіяни намагаються зробити нестерпним життя у одному з міст-мільйонників України.

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У Харкові намагаються якнайшвидше відновлювати будинки після ворожих ударів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

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Російські війська прицільно атакують супермаркети Харкова

У місті намагаються швидко відновлювати пошкоджені вікна після атак

Окупанти 78 разів атакували місто за останні 2 місяці

Тактика російських атак протягом останніх місяців була спрямована на пошкодження та знищення об'єктів енергетичної інфраструктури України, однак тепер вона зазнала змін.

Про це заявив кореспондент BILD Бйорн Штріцель, який відвідав Харків. Саме в цьому українському місті-мільйоннику ворог тепер прагне атакувати саме цивільне населення у супермаркетах.

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"Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 000 вимушених переселенців", - йдеться у повідомленні.

З настанням холодів ворожі атаки справді стали відчутнішою проблемою для харків'ян, адже під час прильотів страждає цивільна інфраструктура, зокрема будинки місцевих мешканців, у яких вилітають вікна.

"Усі розбиті вікна ми намагаємось відремонтувати протягом доби, інакше тисячам людей довелося б тікати з будинків після цієї атаки", - пояснив заступник голови компанії "ХарківСпецБуд" Максим Песін.

Харківська мерія повідомила, що лише протягом останніх двох місяців зафіксовано 78 ворожих атак ракетами і бомбами, що пошкодили 4500 будинків у місті.

КАБ / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки Росії України - що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що лише за попередній тиждень країна-агресор застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів і близько 20 ракет різних типів проти України.

Раніше Главред повідомляв, що вранці 11 листопада росіяни відпрацювали тактику пусків ракет з імітацією. Війська РФ повністю готові до масованих атак по території України.

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти від початку серпня активно запускають по Україні дешеві дрони "Гербера", які не мають бойової частини. Загарбники мають на меті таким чином заплутати українські Сили ППО.

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