РФ використовує нову тактику повітряних атак: експерт описав хитрий план окупантів

Загарбники знайшли спосіб, як відволікати і заплутувати українську ППО, не витрачаючи при цьому багато коштів.

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РФ використовує нову тактику повітряних атак/ колаж: Главред, Фото: скрін, defence-ua.com

Коротко:

РФ використовує дрони-"пустушки" "Гербера" без бойової частини

Таким чином окупанти намагаються відволікти українську ППО

Виробництво дронів "Гербера" обходиться окупантам дуже дешево

Російські окупанти від початку серпня активно запускають по Україні дешеві дрони "Гербера", які не мають бойової частини. Загарбники мають на меті таким чином заплутати українські Сили ППО.

Про це розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов в інтерв’ю "Главком". Він зазначив, що, згідно з інформацією Головного управління розвідки, потужності заводу в російському місті Єлабуга дають можливість окупантам виготовляти 600-800 безпілотників щомісяця.

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"У вересні фіксували десь 1400 запущених БпЛА по Україні. За жовтень – вже близько двох тисяч. Втім, при цьому не фіксується кратного збільшення вогневого ураження наших об'єктів", – наголосив експерт.

За словами експерта, частина цих дронів – "пустушки". Адже якби реальна кількість "Шахедів" зросла утричі, то були б відповідні наслідки, зазначив Бескрестнов. Натомість російські загарбники активно запускають "Гербери", а нещодавно ще й дрони "Пародія".

"Вони потрапляють до загальної статистики. Мобільна група візуально в темряві не може одразу зрозуміти, що саме летить. Засоби ППО також не можуть точно відображати точні розміри цих апаратів, бо вони є близькими до "оригіналів", а їхні світловідбивні можливості вводять в оману", – розповів експерт.

Він зазначив, що такі дрони є дуже бюджетними. Зокрема, їх роблять з фанери та пінопласту, і в них немає бензобака, а є лише пакет з бензином.

"Але свою задачу фальшивки виконують, і оті дрони, які в статистиці подаються як "локаційно втрачені", – якраз вони і є. На відміну від "Шахедів", у них нема великого запасу ходу, є тільки можливість залетіти, долетіти до середини країни і там впасти в полях. Фальшиві БПЛА можна розрізнити по звуку, бо на них встановлені інші двигуни, ніж на "Шахедах", – сказав Бескрестнов.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 10 листопада повідомлялося, що РФ атакувала Україну балістикою і КАБами – у двох містах пролунали вибухи. Російські окупанти атакували Запоріжжя та Дніпро.

Вранці 11 листопада стало відомо, що РФ завдала авіаударів по Запоріжжю – є загиблий, серед постраждалих – діти. Унаслідок атаки постраждали три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років. Загалом поранено 21 людину.

Також стало відомо, що в ніч на 11 листопада РФ атакувала дронами Миколаїв, загинули 5 осіб. Під удар потрапив приватний одноповерховий будинок і чотириповерхівка. Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку.

Після цього стало відомо, що у багатьох областях України зникло світло. В понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях.

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Що відомо про дрони "Гербера" "Гербера" – російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Корпус "Гербери" виготовлений з пінопласту, що робить його легким і відносно дешевим у виробництві. Внутрішні компоненти дрона розміщені в корпусі з фанери. Така конструкція дозволяє знизити витрати на виробництво і спростити процес складання. Корпус з пінопласту забезпечує дрону невелику вагу, що збільшує його маневреність і дальність польоту. Використання таких матеріалів також робить "Герберу" менш помітною для радарів, пише Вікіпедія.

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