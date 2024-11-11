'У росіян все готово': керівник ЦПД пояснив масовий зліт Ту-95 в РФ

Російська авіація перебуває у бойовій готовності, що свідчить про загрозу масованих ракетних атак, зазначив Андрій Коваленко.

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Росіяни готові до нового ракетного удару / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Ключове із заяви:

Росія накопичила достатньо ракет для ударів по Україні

Вранці РФ відпрацювала тактику пусків ракет з імітацією, що є частиною підготовки до масованих атак

Російські літаки перебувають в стані готовності

Вранці 11 листопада росіяни відпрацювали тактику пусків ракет з імітацією. Війська РФ повністю готові до масованих атак по території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ворог накопичив достатньо ракет, які зберігаються на аеродромах стратегічної авіації і продовжують накопичуватися. Окрім того, російська авіація також перебуває у готовності до виконання бойових завдань.

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"Відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією - це теж частина підтримування авіації в готовності до дій", - зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що росіяни використовують це для психологічного тиску на українців.

Літаки, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Загроза ракетних атак з боку РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 11 листопада Росія підняла в повітря до 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряну тривогу оголосили в багатьох областях України.

Крім того, в частині областей України запровадили екстрені відключення електроенергії. Їх застосували через загрозу ракетних ударів, щоб запобігти пошкодженням енергосистеми.

Росія продовжує нарощувати свої можливості для масованих ракетних ударів по Україні. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, ворог може чекати морозів для здійснення атак.

Станом на липень 2024 року армія РФ мала в запасі 190 ракет Х-101, з можливістю щомісячного виробництва ще 40-50 одиниць. Також Росія утримує близько 20 стратегічних бомбардувальників ТУ-95, з яких близько 15 здатні виконувати польоти, що свідчить про їх готовність до нових ударів.

Військовий аналітик Павло Нарожний прогнозує, що Росія може здійснити новий масований повітряний удар по Україні в зимовий період, коли електроспоживання досягне пікових значень. РФ, ймовірно, буде використовувати комбінацію "Шахедів", крилатих і балістичних ракет для виснаження Повітряних сил України.

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