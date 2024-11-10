Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – Зеленський

Росія запустила проти України рекордну кількість ударних дронів, повідомив президент.

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Володимир Зеленський розповів про удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

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РФ за тиждень застосувала понад 1400 бомб, БПЛА і ракет

Зеленський назвав спосіб припинення терору РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість бомб, дронів і ракет, якими країна-агресор РФ била за останній тиждень.

За його словами, російські окупанти протягом минулого тижня застосували понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів і близько 20 ракет різних типів проти України.

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"Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів - 145. Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути", - наголосив президент.

/ Інфографіка: Главред

Водночас глава держави зазначив, що є можливість досягти надійного миру, заснованого на справедливості.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

"Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це все одно зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього цілком реалістично для України", - написав Зеленський.

Дивіться відео - РФ завдає ударів по Україні:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхньої кількості вже достатньо для того, щоб провести ракетну атаку.

Тому українцям варто бути готовими до такої небезпеки, попередив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталася атака на Київську область - окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Як повідомляв Главред, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла і руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев'ять осіб. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлю навчального закладу та складські приміщення.

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