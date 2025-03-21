Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки.

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Макрон розглядає введення миротворців в Україну під егідою ООН / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Макрон вивчає альтернативний варіант введення миротворців

Перспективи реалізації ідеї президента Франції незначні

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант введення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.

Видання The Telegraph називає введення миротворців під егідою ООН альтернативою попередньому плану, який розробляли разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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20 березня на засіданні Європейської ради Макрон порушив тему залучення ООН із генеральним секретарем організації Антоніу Гутеррешем.

Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки.

"Будь-які миротворчі сили ООН потребуватимуть схвалення Ради Безпеки. Оскільки і Росія, і потенційно США проти, перспективи здаються незначними", - зазначають журналісти.

Яка чисельність збройних сил країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред ​

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. За його словами, цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України в її протистоянні з Росією.

За даними Bloomberg, партнери України, які планують розмістити миротворчі сили, включатимуть не тільки наземні війська, а й також авіацію та флот союзників.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, що європейські армії не братимуть безпосередньої участі у війні проти Росії. Миротворчі підрозділи можуть бути розгорнуті, однак, як показує досвід, такі заходи не завжди дають бажані результати. У разі нового нападу противника миротворці можуть просто залишити позиції.

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