Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

Головні тези:
- Макрон вивчає альтернативний варіант введення миротворців
- Перспективи реалізації ідеї президента Франції незначні
Президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант введення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.
Видання The Telegraph називає введення миротворців під егідою ООН альтернативою попередньому плану, який розробляли разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
20 березня на засіданні Європейської ради Макрон порушив тему залучення ООН із генеральним секретарем організації Антоніу Гутеррешем.
Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки.
"Будь-які миротворчі сили ООН потребуватимуть схвалення Ради Безпеки. Оскільки і Росія, і потенційно США проти, перспективи здаються незначними", - зазначають журналісти.
Введення миротворців в Україну - останні новини
Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. За його словами, цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України в її протистоянні з Росією.
За даними Bloomberg, партнери України, які планують розмістити миротворчі сили, включатимуть не тільки наземні війська, а й також авіацію та флот союзників.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, що європейські армії не братимуть безпосередньої участі у війні проти Росії. Миротворчі підрозділи можуть бути розгорнуті, однак, як показує досвід, такі заходи не завжди дають бажані результати. У разі нового нападу противника миротворці можуть просто залишити позиції.
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