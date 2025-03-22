'Ми вже недалеко від цього': Віткофф сказав, як США закінчуватимуть війну в Україні

Основні тези Віткоффа:
- На поточних переговорах кінцевою метою є досягнення 30-денного припинення вогню
- Після цього буде обговорюватися повне припинення бойових дій
Кінцевою метою поточного етапу переговорів між США, Україною та країною-агресоркою Росією є досягнення 30-денного припинення вогню. Під час цього періоду часу сторони обговорять можливість повного припинення бойових дій.
Про це заявив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону.
За його словами, Сполучені Штати працюють над тимчасовим припиненням вогню, яке повинне стати основою для подальших мирних переговорів.
"Кінцева мета – 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню – це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", – сказав Віткофф.
У той же час він повторив тезу, яку раніше вже говорив Трамп, про нібито оточення частини українських військових у Курській області, хоча раніше президент України Володимир Зеленський, Міністерство оборони і Генштаб ЗСУ неодноразово це спростували.
Віткофф додав, що крім ситуації на Курщині, треба також обговорити умови припинення вогню на "кордоні між Україною та Росією на 2 тисячі кілометрів, де в той чи інший спосіб відбуваються 70-90 боєзіткнень".
Спецпосланець Трампа сказав, що він дуже оптимістично налаштований щодо можливості США примирити обидві сторони.
"Ми настільки звузили коло питань. Так що я оптиміст", – підсумував він.
Переговори України, США і РФ щодо припинення вогню – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів у Джидді. У неділю, 23 березня, у місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.
Також раніше в Держдепі зробили серйозну заяву і зазначили, що Київ і Москва "на відстані кроку" до миру. США активно просувають мирні переговори між Україною та Росією.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть наблизити припинення вогню – він озвучив очікування України. Україна підтримує США у бажанні розширити ініціативу з припинення вогню.
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Хто такий Стів Віткофф
Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.
За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.
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