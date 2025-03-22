"Путін тягне час": експерт озвучив підступний план російського диктатора

У найближчі місяці з цього глухого кута виходу не буде, вважає Богданов.

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Експерт Богданов озвучив підступний план Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін

Основні тези Богданова:

Путін не бажає завершувати війну проти України

Російський диктатор зараз просто тягне час

Путін намагається дочекатися моменту, коли карти перескладуться для нього краще

Російський диктатор Володимир Путін зараз просто тягне час. Він не бажає завершувати війну проти України, тому просто намагається дочекатися моменту, коли, можливо, ситуація складатиметься більше на користь країни-агресорки Росії.

Таку думку висловив експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі "Київ24". Він вважає, що думка про можливість завершити війну якимось компромісом – це ілюзія, яка існує в голові мрійників, зокрема, у Дональда Трампа.

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"Путін тягне час. Він намагається дочекатися моменту, коли, можливо, карти перескладуться для нього краще. Ілюзія, що Путін готовий просто зараз завершити війну на якихось компромісних умовах, існує тільки в голові певних мрійників, зокрема Дональда Трампа", – зазначив Богданов.

Експерт наголосив, що він зараз не бачить перспективи, "щоб ми (умовно завтра) розпочали вести реальні переговори".

Богданов вважає, що є дві умови, щоб вийти з цього глухого кута.

"Або Росія посиплеться, і ми відвоюємо наші законні території. Або Путін зрозуміє, що РФ війну продовжити вже не може. Тим часом Україна, наприклад, не може вже наступати та відвойовувати території. Тоді обидві сторони готові до перемовин. Поки оці всі танці, які ми спостерігаємо між Росією і Америкою, Америкою і Україною, Америкою і Європою. Здаються на те, що Путін затягує час. Мені не видається це реальними переговорами. Не готова Росія сьогодні війну закінчувати", – сказав експерт.

У той же час він висловив переконання, що в найближчі місяці виходу з цього глухого кута не буде.

Переговори України, США і РФ щодо припинення вогню – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів у Джидді. У неділю, 23 березня, у місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Також раніше в Держдепі зробили серйозну заяву і зазначили, що Київ і Москва "на відстані кроку" до миру. США активно просувають мирні переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть наблизити припинення вогню – він озвучив очікування України. Україна підтримує США у бажанні розширити ініціативу з припинення вогню.

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Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

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