Вдарить похолодання і буде штормовий вітер: у яких областях різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у неділю, 23 березня
- У яких областях стане холодніше і налетить сильний вітер
Погода в Україні у неділю, 23 березня, стане холоднішою в низці областей. У західних та північних регіонах температура повітря трохи опуститься і становитиме +8…+12 градусів.
На решті території нашої держави буде тепло – стовпчики термометрів показуватимуть +10…+14 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Якраз 23-го березня на заході та півночі України трохи похолоднішає – вдень очікується проти сьогоднішніх +10…+16 градусів нижченькі +8…+12 градусів. На решті території України завтра буде тепло, +10…+14 градусів", – повідомила синоптикиня.
Також вона попередила, що в цей день вітер розженеться до штормових поривів, він буде рухатися з південного сходу.
Дощі у неділю пройдуть в західних областях, подекуди на півночі та крайньому сході.
На півдні та в центральній частині України – без істотних опадів.
Погода в Києві 23 березня
У Києві в неділю буде рвучкий південно-східний вітер.
"Температура повітря дещо знизиться, завтра вдень у столиці близько +10…+12 градусів. Одягніться тепліше. Щоб якісь істотні опади – навряд, але набіжать хмари", – розповіла Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.
Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.
Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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