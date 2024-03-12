В ОП анонсували приїзд Макрона

Візит кілька разів відкладався і спочатку планувався на лютий, але потім був перенесений на середину березня, писали ЗМІ.

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Останніми тижнями Макрон посилив антиросійську риторику / Колаж: Главред, фото: Скріншот відео facebook.com/zelenskyy.official, УНІАН

Офіс президента підтвердив приїзд французького президента Еммануеля Макрона - "у короткій перспективі". Раніше ЗМІ писали, що глава Франції кілька разів переносив візит до Києва.

За словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, під час візиту Макрон наповнить "ще більш конкретними домовленостями ті блоки, які зафіксовані у безпековій угоді".

Банкова має щодо цього приїзду "дуже високі" очікування, додав він в ефірі телемарафону.

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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Макрон та Україна

Раніше ЗМІ писали, що президент Франції Еммануель Макрон скасував давно запланований візит в Україну через напруженість у відносинах із союзниками по НАТО після його дедалі войовничіших коментарів щодо Росії.

Візит кілька разів відкладався і спочатку планувався на лютий, але потім був перенесений на середину березня. У заяві Президентського палацу Франції в неділю йшлося, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів".

Замість візиту до Києва Макрон хоче "виділити необхідний час" для переговорів із союзниками - щоб потім відвідати Україну "з відчутними результатами".

Під час українського саміту в Парижі французький президент не виключив відправку військових країн Заходу в Україну. Пізніше Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія іще раз піде на Київ чи Одесу. Французьких парламентарів також стурбували слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

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