Нічний удар окупантів по Одесі: є загиблі та поранені, оголошено день жалоби

Віталій Кірсанов
6 квітня 2026, 09:53оновлено 6 квітня, 10:39
Станом на ранок офіційно підтверджено загибель трьох осіб, серед яких — дитина.
Кількість поранених зросла до 15 осіб
Кількість поранених зросла до 15 осіб

  • Серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька
  • 6 квітня в Одесі оголошено день жалоби

Кількість постраждалих у результаті атаки російських окупантів на Одесу в ніч на понеділок, 6 квітня, зросла до 15, загиблих троє. Про це повідомив головаОдеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В результаті нічної атаки на Одесу, на жаль, відомо про 3 загиблих і щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано", – написав Кіпер.

Серед загиблих – 30-річна жінка та її маленька донька, якій було всього 2,6 років, і ще одна жінка 53 років. Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

За його словами, у постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

"Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – додав Кіпер.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, вночі росіяни масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. Пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку відпочинку, 20-поверховий житловий комплекс, 3 поверхи у 6-поверховому житловому будинку, 8 приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними регіонального главку Нацполіції, поранення отримали 16 громадян, серед них - чимало дітей. Точна кількість потерпілих ще встановлюється, підкреслюють у поліції.

У мерії міста заявили, що 6 квітня в Одесі оголошено день жалоби. На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura
  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura
  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura
  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura
  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura
  • РФ масовано атакувала Одесу
    РФ масовано атакувала Одесу Фото: t.me/odesa_prokuratura

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня російська армія також атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

4 квітня окупаційні війська країни-агресора Росії завдали удару по ринку в Нікополі. Відомо про щонайменше 25 постраждалих. 14-річна дівчинка та двоє чоловіків — 28 і 72 років — перебувають у важкому стані.

Вранці 4 квітня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. В результаті падіння уламків БПЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.

Про особу: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 р., Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Почав свою кар'єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

ЗСУ відкинули росіян на важливому напрямку: звільнено нові території біля кордону

ЗСУ відкинули росіян на важливому напрямку: звільнено нові території біля кордону

Росія не зупиниться: Зеленський різко відреагував на атаку по Одесі

Росія не зупиниться: Зеленський різко відреагував на атаку по Одесі

США та Іран ведуть переговори щодо перемир’я: ЗМІ оцінили шанси на угоду

США та Іран ведуть переговори щодо перемир’я: ЗМІ оцінили шанси на угоду

