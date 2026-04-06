Нічний удар окупантів по Одесі: є загиблі та поранені, оголошено день жалоби

Коротко:
- Серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька
- 6 квітня в Одесі оголошено день жалоби
Кількість постраждалих у результаті атаки російських окупантів на Одесу в ніч на понеділок, 6 квітня, зросла до 15, загиблих троє. Про це повідомив головаОдеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"В результаті нічної атаки на Одесу, на жаль, відомо про 3 загиблих і щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано", – написав Кіпер.відео дня
Серед загиблих – 30-річна жінка та її маленька донька, якій було всього 2,6 років, і ще одна жінка 53 років. Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.
За його словами, у постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.
"Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – додав Кіпер.
За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, вночі росіяни масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. Пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку відпочинку, 20-поверховий житловий комплекс, 3 поверхи у 6-поверховому житловому будинку, 8 приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними регіонального главку Нацполіції, поранення отримали 16 громадян, серед них - чимало дітей. Точна кількість потерпілих ще встановлюється, підкреслюють у поліції.
У мерії міста заявили, що 6 квітня в Одесі оголошено день жалоби. На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Удари РФ по Україні — останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня російська армія також атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.
4 квітня окупаційні війська країни-агресора Росії завдали удару по ринку в Нікополі. Відомо про щонайменше 25 постраждалих. 14-річна дівчинка та двоє чоловіків — 28 і 72 років — перебувають у важкому стані.
Вранці 4 квітня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. В результаті падіння уламків БПЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.
Про особу: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 р., Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Почав свою кар'єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
