В Одесі зросла кількість жертв удару РФ: у лікарні помер рятувальник Віталій Алімов

Віталій Алімов отримав важкі травми під час виконання службових обов'язків. Медики робили все можливе, але врятувати йому життя не вдалося.

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Віталій Алімов помер у лікарні 16 березня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

В Одесі зросла кількість жертв ракетного удару, який окупанти РФ завдали по місту 15 березня. Жертв російського терору вже 21. В Одесі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у суботу в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алімов.

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Станом на 9 ранку в медустановах проходили лікування 40 осіб, які постраждали внаслідок учорашньої ракетної атаки. За словами Кіпера, дев'ять поранених були у важкому стані.

У ДСНС України повідомили, що Віталій Алімов дістав важкі травми під час виконання службових обов'язків під час повторного ракетного удару по Одесі.

Віталій Алімов отримав важкі травми під час виконання службових обов'язків / Фото: ДСНС

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Глибоко сумуємо про смерть побратима-вогнеборця та висловлюємо слова співчуття рідним і близьким. У нашій пам'яті Віталій завжди залишиться як добрий друг, чуйна і добра людина та професіонал своєї справи. Світла пам'ять герою", - йдеться у повідомленні.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетний удар по Одесі 15 березня

15 березня стався РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник.

Пізніше стало відомо про те, що під завалами можуть бути люди. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Унаслідок ракетного удару загинув рятувальник - Денис Колесніков. Йому було всього 29 років. Він був водієм-пожежником

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони забезпечать справедливу реакцію російським убивцям.

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