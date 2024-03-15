РФ двічі жорстоко вдарила по Одесі: 14 загиблих, під завалами можуть бути люди

Під час проведення рятувальних робіт ворог повторно наніс ракетний удар.

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Росія жорстоко атакувала Одесу / колаж: Главред, фото: ДСНС

Сьогодні, 15 березня, країна-агресорка Росія завдала жорстокого російського ракетного удару по Одесі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

У пресслужбі ДСНС України повідомили, що рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

"За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - зазначили у ДСНС станом на 13:22 години.

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За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - заявив він.

Нагадаємо, що в Одесі загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали після першого вибуху. В Одесі прогриміла серія вибухів. Окупанти обстрілюють місто балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

6 березня країна-агресорка Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі. Вибух в Одесі стався за кілька хвилин до запланованої зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації.

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