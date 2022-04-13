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Досягти мети і вибити окупантів: на Запоріжчині тероборона більше 5 годин билася з військами РФ

13 квітня 2022, 11:13

Бійцям територіальної оборони в один момент вдалося вийти на позиції і зайняти частину запланованого для звільнення населеного пункту.

ВСУ, війна, вторгнення
Бійці тероборони билися з переважаючими силами противника / Фото Reuters

Декілька підрозділів територіальної оборони України у Запорізькій області вступили у важкий бій з російськими військами. Битва тривала більше 5 годин. Українські бійці зайняли частину населеного пункту, який планувалося звільнити від окупантів. Але загарбники підтягнули підкріплення, яке в декілька разів перевищувало сили наших військових. Тероборона змушена була відійти. Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв.

Як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, бій територіальної оборони та українських військ відбувся 11 квітня в Пологівському районі. Збройне протистояння тривало більше п'яти годин.

читайте такожЗвільнено 86 українських героїв, з них - 15 жінок: у Запорізькій області відбувся обмін полоненимиЗа словами Ареф'єва, територіальній обороні вдалося вийти на позиції і зайняти частину населеного пункту, наміченого на звільнення від російських окупантів. Однак окупанти змогли підтягнути підкріплення, яке в декілька разів перевищувало кількість українських воїнів і військової техніки.

Відтак, українські військові прийняли рішення організовано відійти.

"Одна битва - це ще не вся війна, тому можемо бути впевнені, що наші військові досягнуть мети і виб'ють окупантів за межі краю", - підкреслив Іван Ареф'єв.

Війна у Запорізькій області

Під час одного з боїв у Запорізькій області ЗСУ знищили російську техніку і ліквідували військових РФ. Зокрема, були знищені танк, 5 бронетранспортерів і одна РСЗВ Град. Вісім загарбників отримали поранення, 18 ліквідовані.

В одному з інших битв на Запоріжчині українські військові розбили понад 10 одиниць військової техніки РФ. Йдеться про бронетранспортери, танки, Град та автомобілі. Ліквідували 32 російських солдата, 38 отримали поранення.

Також ЗСУ у Запорізькій області рознесли станцію радіолокаційної боротьби, пошкодили 4 гаубиці та іншу військову техніку загарбників РФ. Вдалося перехопити і одну ворожу крилату ракету.

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