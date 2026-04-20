В Одесі знайдено мертвим депутата міськради: що відомо

Коротко:
- В Одесі виявлено тіло депутата міськради
- Інцидент стався в Приморському районі
- Може йтися про самогубство із застосуванням зброї
В Одесі поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради. Інцидент стався вранці в понеділок, 20 квітня, у Приморському районі.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, тіло чоловіка було виявлено в машині на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг вчинити самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Усі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Оновлено. За даними джерела Української правди, загиблим є 51-річний депутат Олександр Іваницький із партії ексмера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".
Як писав Главред, у грудні 2025 року в Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, Андрія Портнова, якого застрелили минулого року в Іспанії. Ім'я затриманого не розкривають. Відомо, що він є громадянином України.
Раніше ми писали про те, що 30 серпня у Львові сталася стрілянина в одному з районів міста. Правоохоронці з'ясували, що потерпілий загинув ще до приїзду медиків. Загиблим виявився Андрій Парубій — народний депутат України та колишній голова Верховної Ради. Пізніше в СБУ повідомили, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ. Росіяни завербували чоловіка понад рік тому.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред