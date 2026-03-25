В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

В Одесі водій відкрив вогонь по патрульних і спричинив поранення двом правоохоронцям під час перевірки документів.

Слідчо-оперативні групи та спецпідрозділи працюють на місці події

Коротко:

В Одесі водій відкрив вогонь по патрульних, двоє поранені

Нападник перебував у розшуку за ухилення від мобілізації

Введено спецоперацію для його затримання, працюють слідчі

Пізно ввечері 25 березня в Одесі під час виконання службових обов’язків постраждали двоє патрульних. Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, водій автомобіля відкрив вогонь, коли правоохоронці зупинили його для перевірки документів.

"Унаслідок інциденту двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу, стан постраждалих уточнюється", — зазначили в поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Для його затримання в Одесі та області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошуків залучені слідчо-оперативні групи, спецпідрозділи поліції та профільні служби.

На місці події триває робота правоохоронців із збирання доказів та встановлення обставин нападу.

