У Новоайдарі прогримів вибух: над базою окупантів піднявся стовп диму

В окупованому Новоайдарі прогриміли вибухи на базі окупантів / скріншот

В окупованому Новоайдарі Луганської області стався потужний вибух на базі російських окупантів. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На опублікованому відео чутні звуки, що нагадують детонацію боєприпасів. Гайдай розповів, що вибух зачепив склад боєкомплекту.

"Куріння в невстановленому місці і розташуванні живої сили росіян", - написав Сергій Гайдай.

Після "прильоту" над будівлею піднявся дим.

В окупованому Новоайдарі прогриміли вибухи на базі окупантів / скріншот

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії заявили, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області та в районі Донбасу. Нова лінія фронту проходить річкою Оскол біля адміністративного кордону Харківщини та міста Сватове Луганської області. Там знаходиться лінія логістики військ РФ. Британські розвідники сумніваються, що окупантам вдасться утримати позицію.

17 вересня сили оборони України звільнили два населених пункти в Донецькій області. Йдеться про Діброво і Щурово. Над селами встановили український прапор.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія перенесла так звані "референдуми" в, мовляв, "ЛНР".

Причиною назвали ситуацію на фронті – ЗСУ чинять тиск на позиції російських окупантів.

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