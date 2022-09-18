Колаборанти з 'ЛНР' не можуть втекти в РФ, їм загрожує мобілізація - Гайдай

У Росію не пускають колаборантів з ОРДЛО / Колаж Facebook Сергій Гайдай, УНІАН

Після того, як українські військові пішли в потужний контрнаступ, окупанти та колаборанти почали швидко збирати речі та тікати з окупованих територій у бій Росії. Однак колаборантам з ОРДЛО виїхати у "братську" РФ не виходить, бо на кордоні їм відмовляють у пропуску. Чоловіків змушують повертатись в окуповані населені пункти, де загарбники продовжують проводити мобілізацію. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що окупанти кидають на фронт всіх чоловіків із захопленої Луганщини, яких вдається спіймати. Місцевим жителям відключили інтернет. Російські військові намагаються поширювати фейки про "перемоги" РФ.

"Примусова мобілізація на окупованій території триває: забрали кращих із кращих, потім гірших із кращих, зараз – уже гірших із гірших. Росіяни виключають на території так званої "ЛНР" інтернет та водночас розповідають байки про свої успіхи. Чоловіків-колаборантів через кордон із РФ не пропускають – вони залишаються на Луганщині", – зазначив Гайдай.

Натомість українська армія продовжує готуватися до деокупації регіону.

"Українське військове керівництво цінує життя військових, тому не робить поспішних кроків – усі операції ретельно плануються. Чекаємо на звільнення Лимана, а вже потім – на заяву Генштабу про початок деокупації Луганщини", – сказав Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії заявили, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області та в районі Донбасу. Нова лінія фронту проходить річкою Оскол біля адміністративного кордону Харківщини та міста Сватове Луганської області. Там знаходиться лінія логістики військ РФ. Британські розвідники сумніваються, що окупантам вдасться утримати позицію.

17 вересня сили оборони України звільнили два населених пункти в Донецькій області. Йдеться про Діброво і Щурово. Над селами встановили український прапор.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія перенесла так звані "референдуми" в, мовляв, "ЛНР".

Причиною назвали ситуацію на фронті – ЗСУ чинять тиск на позиції російських окупантів.

Інші новини: