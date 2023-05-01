У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: що відомо

Минулої ночі ворог здійснив другу поспіль за останні три дні масовану повітряну атаку на Україну. Працювали сили ППО.

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​ Повітряна тривога в Києві тривала близько трьох годин / Фото: УНІАН, Telegram

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що зафіксовано політ цілей у напрямку: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Київської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Черкаської областей.

Також спікер Братчук зазначив, що війська РФ намагаються виявити українські системи ППО.

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Кияни перечікували масштабну повітряну тривогу на станціях метро.

​Метро Києва під час повітряної тривоги / Фото Telegram

Кияни перечікували в метро повітряну тривогу / Фото Telegram

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала нічну ракетну атаку на Україну "першотравневим будильником РФ".

"Зараз на вулиці гучно, судячи по звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "первомайський будильник" Росії", - написала вона в Twitter.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що минулої ночі ворог здійснив другу поспіль за останні три дні масовану повітряну атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був проведений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).

У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Окупанти атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами і дронами.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО всі ворожі ракети і БПЛА були знищені. Дані уточнюються. За оперативними даними, жертв серед цивільного населення і руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і доповнюється" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 2.30 ночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

t.me/CinCAFU

Масштабна ракетна атака 28 квітня 2023

28 квітня 2023 року близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

У Києві також прозвучала серія вибухів. У столиці працювали сили ППО. Вналідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім них, були збиті ще два БПЛА.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. В результаті пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Постраждала дитина - дівчинку доставили в ОХМАТДИТ.

У Дніпрі російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

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