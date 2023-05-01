У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: що відомо

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що зафіксовано політ цілей у напрямку: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Київської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Черкаської областей.
Також спікер Братчук зазначив, що війська РФ намагаються виявити українські системи ППО.
Кияни перечікували масштабну повітряну тривогу на станціях метро.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.
У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО.
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала нічну ракетну атаку на Україну "першотравневим будильником РФ".
"Зараз на вулиці гучно, судячи по звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "первомайський будильник" Росії", - написала вона в Twitter.
Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що минулої ночі ворог здійснив другу поспіль за останні три дні масовану повітряну атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був проведений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).
У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Окупанти атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами і дронами.
"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО всі ворожі ракети і БПЛА були знищені. Дані уточнюються. За оперативними даними, жертв серед цивільного населення і руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і доповнюється" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 2.30 ночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.
Масштабна ракетна атака 28 квітня 2023
28 квітня 2023 року близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.
У Києві також прозвучала серія вибухів. У столиці працювали сили ППО. Вналідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога.
За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім них, були збиті ще два БПЛА.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. В результаті пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Постраждала дитина - дівчинку доставили в ОХМАТДИТ.
У Дніпрі російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.
Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:
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