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РФ вбила шістьох дітей в Умані: завершено розбір завалів після ракетного удару

Олексій Тесля
29 квітня 2023, 17:32 оновлено 29 квітня, 17:37
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Загинули 23 людини, ще дві жінки вважаються зниклими безвісти, повідомили в МВС.
Умань
В Умані завершено розбір завалів на місці трагедії / Главред

В Умані Черкаської області завершили розбір завалів багатоквартирного будинку, в який російські окупанти вдарили крилатою ракетою.

При цьому ще дві жінки досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Підкреслюється, що в результаті російського удару по багатоповерхівці загинули 23 людини: тіла 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

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Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 і 17 років) і троє дівчаток (8, 11 і 14 років).

"Міністр повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції в Умані. Він поінформував, що силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. Залучали важку техніку та спецзасоби", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували всі 23 тіла, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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