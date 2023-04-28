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Шоковані, але живі: собака врятувала своїх господарів від загибелі під час ракетного удару по Дніпру

Аліна Дембіцька
28 квітня 2023, 22:48 оновлено 28 квітня, 22:48
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Чоловік та жінка досі оговтуються від нічного кошмару, адже завдяки своєму вірному песику вони залишились живими.
Удар по Дніпру
У Дніпрі собака врятувала своїх господарів від загибелі / Сергій Лисак (Дніпропетровська ОВА)

Під час масованої атаки Росії на Дніпро в ніч на 28 квітня одна з місцевих родин дивом врятувалася від загибелі. Українців врятував їхній собака, який розбудив їх перед тим, як російський снаряд влучив у будинок.

Як розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Олександр та Наталія на ніч запустили свою вівчарку Басю у будинок. О пів на п'яту собака відчула небезпеку і кинулася підіймати з ліжка своїх господарів.

"Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів. Як могла сповіщала про небезпеку", - зазначив Лисак.

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Він підкреслив, що чоловік та жінка досі шоковані, адже завдяки своєму вірному песику вони залишились живими.

Осколки ракети, запущеної російськими окупантами по мирних жителях, застрягли у стінах будинку.

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ночі 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

За попередніми даними, в результаті російського ракетного удару по житловому будинку в Умані загинуло щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей. Серед постраждалих щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні. Розбір завалів і пошук людей все ще триває.

Дивіться відео наслідків удару російської ракети по багатоповерхівці в Умані:

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