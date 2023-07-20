У Миколаєві пролунали потужні вибухи, є жертви: що відомо про російську атаку

Станом на 6 годину ранку, всього постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізовані, зокрема 5 дітей, 2 людини врятовані з-під завалів.

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РФ вдарила по центру Миколаєва / Колаж: Главред, фото: t.me/senkevichonline

Вночі 20 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Миколаєва. В результаті загинули люди, поки їхня кількість невідома. Госпіталізовано 9 осіб, серед них - 5 дітей.

Як повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, у Миколаєві загорівся 3-поверховий житловий будинок та гаражі.

Станом на 6 годину ранку, всього постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізовані, зокрема 5 дітей, 2 людини врятовані з-під завалів.

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"Це диво, що вдалося врятувати", - написав Кім.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram повідомив, що по одній з адрес утворилася величезна воронка біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна, навколо багато пошкоджених будинків.

"Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків отримали пошкодження (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення", - написав Сенкевич.

За його словами, за другою адресою пошкоджено близько 15 гаражів. Також вибиті вікна в декількох багатоповерхівках.

"У лікарні госпіталізовано 9 осіб. Багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів-чоловіка і жінку – врятували з-під завалів", - додав Сенкевич.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 438 КК "Порушення законів та звичаїв війни".

На місці події працюють слідчі, криміналісти, рятувальники, представники прокуратури та СБУ.

Дивіться відео - Наслідки нічного удару РФ по Миколаєву:

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакували південні регіони України. Цього разу під ударом російських ракет були Одеса та Миколаїв. Під ударом російських ракет - порти, причали, житлові будинки й торгові мережі, повідомили у Повітряних силах.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Сили оборони України знищили 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Сили оборони України знищили 18 повітряних цілей / Фото: t.me/kpszsu

Ракетні та дронові атаки РФ на Україну

У ніч на 20 липня в Одесі також прогриміли вибухи. В результаті російської атаки в центрі міста спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих.

Також влада міста повідомляла про "приліт" в області.

У ніч на 18 липня у Миколаєві гриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Близько третьої години ночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в місті гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Російські окупанти вдарили по Миколаївській області безпілотниками "Shahed-136". Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА, повідомили в ОК "Південь".

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