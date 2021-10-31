"Золоті" яйця і масло: у листопаді ціни на продукти рекордно злетять

Ціни на продукти / УНІАН

Ціни на продукти в Україні рекордно зросли. Так, приготування борщу на порцію з чотирьох осіб обійдеться в середньому суму понад 65 гривень.

Це відноситься до страви, приготовленого за традиційним рецептом без додаткових вишукувань.

Як свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання, вартість продуктів для борщу зросла на 5,52% в порівнянні з жовтнем 2020 роком.

Найбільше змінилася ціна (в більшу сторону) на такі продукти, як буряк (+62,43%), морква (+35,01%) і капуста (+34,87%).

Незначно подешевшали тільки картопля (-8,05%) і незамінна приправа до української страви (-8,04%).

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Інші інгредієнти до цієї страви виросли також, але не так істотно, щоб відбитися на гаманці середньостатистичного українця.

За даними Держстату, товари першої необхідності зросли в ціні на 11% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Однак, як стверджують експерти, продукти в Україні продовжать дорожчати і в листопаді.

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Ключові причини зростання цін на продукти - подорожчання енергоносіїв, зернових культур і корму, а також ситуація на світових ринках.

Як зростуть ціни на продукти в Україні в листопаді 2021:

літр соняшникової олії обійдеться в 68-69 гривень;

через скорочення обсяг виробництва і зростання цін на корм для худоби м'ясо може подорожчати на 10-15%;

за десяток яєць доведеться віддавати 37 гривень (+5%);

овочі та фрукти подорожчають на 5-10%, а до кінця року - до 20-30%.

Експерти попереджають, що якщо газ додасть в ціні на світових ринках - за продукти харчування українцям доведеться віддавати ще більше грошей.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.