В деяких областях особливо відчутно - чому ціна великоднього кошика зростає

Юрій Берендій
26 березня 2026, 21:41
Експерт пояснив, що подорожчання зумовлене наслідками війни та економічними труднощами, через що багато родин змушені скорочувати святкові витрати.
Вартість великоднього кошика 2026 - чому ціна щороку зростає

Про що йдеться у матеріалі:

  • Вартість продуктів великоднього кошика зростає вже кілька років поспіль
  • Зростанні ціни пов'язане з наслідками війни

Ціни на великодній кошик цього року зростають суттєво, і головною причиною є наслідки війни в Україні. Про це заявив в коментарі Главреду директор інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Юрій Луценко пояснив, що подорожчання великоднього кошика безпосередньо пов’язане з значними фінансовими та матеріальними втратами економіки й українських родин, зменшенням обсягів виробництва, зростанням цін на енергоносії, труднощами з внутрішньою логістикою продукції, а також невизначеністю, з якою багато людей стикаються навіть у короткострокових планах.

"Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. Тому більшість українців будуть змушені економити на традиційному наборі продуктів – хтось за рахунок зменшення кількості продуктів у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, або ж використання дешевшої продукції, а деякі – обмежаться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення", – резюмує експерт.

Продукти в Україні подорожчають - експерт назвав причину

Як писав Главред, в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом, і перші зміни цін, за прогнозами, стануть помітними вже найближчим часом. Про це в ефірі "Київ24" розповів економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда.

За його словами, зростання вартості пального автоматично збільшує витрати на виробництво та логістику. Особливо чутливим це може стати для аграрної сфери, де навесні активно використовуються паливні ресурси. Незважаючи на те, що сільське господарство залишається однією з ключових і стійких галузей економіки, воно також опиниться під тиском.

"Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", — сказав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчим часом в Україні очікується зростання цін, причому темпи подорожчання можуть перевищити прогнози, озвучені на початку року. Основними чинниками називають загострення ситуації на Близькому Сході та коливання на ринку енергоресурсів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

Водночас на внутрішньому ринку спостерігається зворотна тенденція щодо окремих продуктів — зокрема, ціни на цибулю знижуються. За даними аналітиків EastFruit, цей овоч уже подешевшав у середньому на 19% порівняно з початком минулого тижня.

Разом із тим у 2026 році традиційна великодня випічка обійдеться дорожче. За оцінками Інституту аграрної економіки, вартість домашньої паски за класичним рецептом становитиме 266,89 грн за кілограм, а загальні витрати на інгредієнти для її приготування зростуть майже на 15%.

Про ресурс: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

