У небі - чорний стовп диму: в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи

У низці районів Донецька зникло світло. Зокрема, знеструмлено Куйбишевський район, частково - Ворошиловський та Київський.

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Вибухи в Донецьку прогриміли вранці 22 січня / Фото: соцмережі

Вранці в понеділок, 22 січня, в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи - в небі видніється стовп диму.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на російських окупантів пишуть, про "атаку ЗСУ" на енергооб'єкти. Нібито атаковано три електропідстанції.

За даними РЕЗ, пошкодження серйозні.

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У мережі повідомляють про те, що у низці районів Донецька зникло світло. Зокрема, знеструмлено Куйбишевський район, частково - Ворошиловський та Київський.

Крім того, частково без світла залишилися жителі Кіровського, Будьонівського, Петровського та Ленінського районів.

Після вибухів у небі видніється стовп диму / Фото: соцмережі

Як повідомляв Главред, 21 січня у Донецьку пролунали вибухи на ринку в районі Текстильника. Проросійські бойовики у Мережі не приховують, що там перебували російські військові.

В ударі традиційно звинувачують ЗСУ. На кадрах пропагандисти показують тіла загиблих в одязі цивільних.

Нагадаємо, 1 січня в Донецьку було шість "прильотів" по готелю з окупантами. У готелі зібралася на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями. Всього в готелі були присутні не більше 20 осіб - учасників закритої вечірки. У числі загиблих двоє людей, які входять до найближчого оточення заступника голови АП диктатора Володимира Путіна Сергія Кирієнка.

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