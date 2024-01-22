У небі - чорний стовп диму: в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи

Вранці в понеділок, 22 січня, в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи - в небі видніється стовп диму.
Місцеві Telegram-канали з посиланням на російських окупантів пишуть, про "атаку ЗСУ" на енергооб'єкти. Нібито атаковано три електропідстанції.
За даними РЕЗ, пошкодження серйозні.
У мережі повідомляють про те, що у низці районів Донецька зникло світло. Зокрема, знеструмлено Куйбишевський район, частково - Ворошиловський та Київський.
Крім того, частково без світла залишилися жителі Кіровського, Будьонівського, Петровського та Ленінського районів.
Як повідомляв Главред, 21 січня у Донецьку пролунали вибухи на ринку в районі Текстильника. Проросійські бойовики у Мережі не приховують, що там перебували російські військові.
В ударі традиційно звинувачують ЗСУ. На кадрах пропагандисти показують тіла загиблих в одязі цивільних.
Нагадаємо, 1 січня в Донецьку було шість "прильотів" по готелю з окупантами. У готелі зібралася на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями. Всього в готелі були присутні не більше 20 осіб - учасників закритої вечірки. У числі загиблих двоє людей, які входять до найближчого оточення заступника голови АП диктатора Володимира Путіна Сергія Кирієнка.
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