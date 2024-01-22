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Усунення Путіна: генерал-розвідник розкрив несподіваний сценарій бунту у РФ

Олексій Тесля
22 січня 2024, 08:11оновлено 22 січня, 08:55
У РФ до влади можуть привести перехідний режим, не виключає Микола Маломуж.
Володимир Путін, Микола Маломуж
Микола Маломуж спрогнозував ймовірність відсторонення Володимира Путіна від влади / сайт Кремля, Главред

У РФ є сили, зацікавлені в усуненні диктатора Володимира Путіна, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Перш за все це люди, які глибоко володіють ситуацією і добре знають, що насправді відбувається на полі бою і взагалі в Російській Федерації. Це перш за все представники спецслужб. Частина з них, я знаю, були проти війни з самого початку, тому що розуміли абсурдність цієї ідеї і величезні ризики для Росії. Але вони були змушені підкоритися режиму Путіна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Серед цих людей також військові, особливо у відставці, які писали Путіну листи і протестували проти війни, вважає екс-глава СЗР.

На його думку, серед цих сил також представники великого бізнесу, які сьогодні несуть величезні втрати, тому що всі вони в ізоляції, їх активи заарештовані.

"Отже, симбіоз російських силовиків, бізнесменів і ряду політиків, які сьогодні знаходяться в тіні, чекаючи свого часу, коли Путін ослабне, буде вирішувати питання про усунення Путіна, приведення до влади перехідного режиму в Росії і проводити інші заходи, пов'язані з РФ", - додав Маломуж.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Раніше експерт назвав сценарій відсторонення Путіна від влади. ФСБ намагається залишити незмінною систему в РФ, побудовану на конструктивах спецслужб, каже Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, як вплине на війну відсторонення або сильна хвороба Путіна. Після відходу або відсторонення диктатора Володимира Путіна, переконаний військовий експерт Олег Жданов, Росія зануриться в хаос.

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новини Росії Володимир Путін Микола Маломуж
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