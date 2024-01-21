Підставили під вогонь цивільних: окупанти спіймали приліт у Донецьку

У Донецьку пролунали вибухи на ринку в районі Текстильника. Проросійські бойовики в мережі не приховують, що там перебували російські військові.
Фото і відео з місця прильоту публікують місцеві підконтрольні Москві телеграм-канали. В ударі традиційно звинувачують ЗСУ. На кадрах пропагандисти показують тіла загиблих в одязі цивільних.
Разом з тим, терористи "ДНР" повідомляють, що приліт припав по місцю скупчення їхніх військових.
"Як тільки приїхали - упав снаряд. Багато загиблих. Там бабусі торгують. Саме на перехресті, де бабусі торгують... багато людей загинуло, поранених багато. Всі військові, які скуповувалися, побігли на допомогу", - скаржиться один з бойовиків.
Як відзначає журналіст Денис Казанський, ще напередодні, 20 січня, самі ж колаборанти з Ясинуватої прямо писали, що російські військові ведуть вогонь з житлових кварталів, прикриваючись цивільними.
Ситуація на фронті
Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.
Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.
Водночас офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили і засоби у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.
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