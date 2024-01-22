Знищення флоту РФ у Чорному та Азовському морях: у ЗСУ натякнули на нові цілі

В ході бойових дій українські захисники знищили 22 одиниці флоту російських окупантів, повідомив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.
Водночас пошкоджено ще 13 одиниць, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами спікера ВМСУ, серед пріоритетних цілей носії крилатих ракет, адже в Азовсько-Чорноморському регіоні їх не менше десяти, в тому числі 4 субмарини. Також серед цілей великі десантні кораблі, так само і інші бойові одиниці, які могли б брати участь у бойових діях проти України.
Він уточнив, що агресор в основному використовує носії крилатих ракет для нанесення вогневого ураження по нашій території. Для ВМС пріоритетом є забезпечення безпеки у протидії кораблям, які є носіями крилатих ракет.
"Найбільше загрожують носії крилатих ракет. Це зброя дистанційного фактичної дії, його можна застосовувати з різних куточків Чорного моря, зберігати якусь відстань досить велике, наскільки це можливо в Чорному морі, для того щоб якось забезпечити їх безпеку. На даний момент ці кораблі є найбільшою загрозою для України", – підкреслив спікер ВМС.
За його словами, носії крилатих ракет окупанти в першу чергу передислокували з Криму в Новоросійськ, інші пункти базування. Разом з тим він уточнив, що ворог поки не може застосовувати за призначенням ВДК, адже провести зараз операцію з висадки десанту практично неможливо.
"З 13 одиниць, які вони зібрали перед початком повномасштабного вторгнення, в строю зараз залишається тільки шість. Сім одиниць виведені з ладу, 3 з них назавжди, 4 – знаходяться на тривалому ремонті", – додав Плетенчук.
Знищення БДК Новочеркаськ
Як повідомлялося раніше, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" в Криму зникли безвісти 33 моряки. У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.
У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ".
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.
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