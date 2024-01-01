Святкування не за планом: у Донецьку відбулось шість 'прильотів' по готелю з окупантами

В готелі зібралась на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями.

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В окупованому Донецьку прогриміло шість "прильотів" по готелю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В ніч проти 1 січня в окупованому Донецьку сталося шість прильотів по готелю "Донбас Палас". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко та російські телеграм-канали.

"Вночі по донецькому готелю "Донбас Палас" було шість прильотів. Там зібралась на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями", - сказав Цаплієнко.

Наслідки удару по готелю "Донбас Палас" / Фото: скріншот

Вибухи пролунали одразу після новорічного привітання Путіна. Окупанти якраз зустрічали Новий рік за столом.

На новорічну вечерю в готелі зібрались "вершки" окупантів разом із гостями з Москви. За словами Цаплієнка, внаслідок вибухів чотирьох росіян ліквідовано, а ще 13 - поранено.

На відео, знятому після обстрілу, видно пошкоджену будівлю, вибиті вікна та понівечене авто. Поруч із готелем стоїть "швидка".

Удари по окупантах

Як повідомляв Главред, 28 листопада, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався вибух. Українські військові атакували будівлю у селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.

Також в результаті атаки на "відділ поліції" РФ у Херсонській області було знищено чотирьох поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу", а ще 17 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, ввечері 30 грудня, під час ракетної атаки на Харків, росіяни влучили у будівлю готелю "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Десятки людей, у тому числі німецькі журналісти, постраждали внаслідок цих обстрілів.

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