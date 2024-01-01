Знищено людей заступника голови АП Путіна: деталі удару по окупантах у Донецьку

Стали відомі нові подробиці удару по окупантах РФ у захопленому Донецьку у ніч на 1 січня.
У російських Telegram-каналах підтверджується інформація про те, що удар було завдано по високопоставленим окупантам РФ, які зібралися в готелі "Донбас Палас".
"У той час там проходило святкування Нового року за участю кількох високопоставлених військових, воєнкорів і чиновників місцевої адміністрації", - наголошується в повідомленні.
Уточнюється, що всього в готелі були присутні не більше 20 осіб - учасників закритої вечірки.
"До цього моменту відомо мінімум про шістьох загиблих. Хоча публічно заявили про чотирьох. За нашими даними, в числі загиблих двоє непростих гостей з Москви. Їх візит до Донецька зберігався в таємниці і про їх загибель не поспішали доповідати в столицю. Обидва входять до найближчого оточення Сергія Кирієнка (заступника голови АП диктатора Володимира Путіна, - ред.)", - підкреслюється в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що в Донецьку було шість "прильотів" по готелю з окупантами. У готелі зібралася на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантів. Вибух прогримів у Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. Клуби чорного диму видно з різних частин міста.
Раньше у глибокому тилу окупантів стався сильний вибух. У селищі Сєдове Донецької області, який розташований на березі Азовського моря, в небо піднявся величезний вогненний стовп і звучить детонація. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на місці "прильоту" була стоянка військових машин окупантів, а також склад БК.
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