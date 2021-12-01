У НАТО розтерзали Путіна за його вимогу щодо України

НАТО підтримує прагнення України до Альянсу / УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував вимогу президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про надання юридичних доказів того, що Україна не увійде до Альянсу.

Столтенберг різко і негативно відповів на цю заяву і сказав, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. А також заявив, що ніхто не має права контролювати своїх сусідів, встановлюючи "сфери впливу".

"Саме питання відсилає до того, що неприйнятно - що у Росії є "сфера впливу"..., що Росія може контролювати, що повинні або не повинні робити її сусіди. Ми не хочемо повертатися до такого світу-де великі геополітичні гравці можуть встановлювати обмеження, що повинні робити суверенні незалежні держави", - підкреслив Столтенберг на прес-конференції Північноатлантичної ради в Латвії.

Крім того, він нагадав, що Україна - незалежна держава.

"Україна є незалежною суверенною країною з міжнародно визнаними кордонами... ідея про те, що підтримка суверенної країни з боку НАТО це "провокація" - просто неправильна. Це неповага до суверенітету і прагнень українського народу. Це говорить більше про Росію, ніж про НАТО", - заявив генсек.

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Також він підкреслив, що НАТО-це оборонний альянс, які ні в якому разі не становить загрози ні для кого. При цьому, всі його члени поважають рішення України щодо прагнення до членства в Альянсі.

"Лише Україна і 30 союзників НАТО повинні вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. У Росії немає права вето в цьому питанні, і вона не має права встановлювати "сферу впливу" і намагатися контролювати своїх сусідів", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.

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