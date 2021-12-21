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В Міноборони розповіли, скільки російських офіцерів на окупованих територіях Донбасу

21 грудня 2021, 08:34

Після повернення в РФ вони отримують державні нагороди.

На окупованих територіях Донбасу перебувають до 800 російських офіцерів та генералів / Reuters

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів і генералів.

Після того, як вони беруть участь у бойових діях на території України, у Росії їм вручають державні нагороди і піднімають кар’єрними сходами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі програми "Донбас. Реалії".

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ", – зазначив Скібіцький.

У жовтні-листопаді 2021 року відбулася ротація вищого керівного складу 2-го армійського корпусу.

"Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно", – додав представник ГУР.

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У Головному управлінні розвідки зазначили, що 1-й та 2-й армійські корпуси російських окупаційних військ на окупованих територіях Донбасу були сформовані з російських військових, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року

"Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування ЗС Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій", – наголошують у ГУР.

Російський суд визнав присутність військових РФ на Донбасі

На порталі судових рішень РФ було опубліковано вирок підряднику російського Міноборони В'ячеславу Забалуєву, якого звинувачували у посередництві в хабарництві. Суд вважає, що Забалуєв передавав хабарі головному лікарю Центру державного санітарно-епідемічного нагляду, підполковнику Гончарову для того, щоб той не заважав постачанням продовольства.

"Це продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР", – сказано в свідченнях Забалуєва, які наводяться дослівно.

У Кремлі відреагували на цю ситуацію – прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав ситуацію з появою тези про війська РФ на Донбасі "помилкою".

У той же час в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що рішення суду у Ростові – явка РФ з повинною. В МЗС наголосили, що поява в тексті рішення суду у Ростові-на-Дону відомостей про присутність збройних сил Росії на Донбасі є переконливим аргументом щодо того, що Москва є стороною конфлікту. Аргумент, який навели самі росіяни, буде використаний Києвом у міжнародних судах.

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