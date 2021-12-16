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Рішення суду у Ростові - явка РФ з повинною: в МЗС зробили заяву про російські війська на Донбасі

16 грудня 2021, 19:44

РФ сама створила прецедент, який чітко фіксує її статус в якості сторони конфлікту на Донбасі, сказав Олег Ніколенко.

МЗС України
Україна використає ситуацію з рішенням суду на Донбасі на міжнародному рівні в якості ще одного аргументу агресії РФ - МЗС / УНІАН

Поява в тексті рішення суду у Ростові-на-Дону відомостей про присутність збройних сил Росії на Донбасі є переконливим аргументом щодо того, що Москва є стороною конфлікту. Аргумент, який навели самі росіяни, буде використаний Києвом у міжнародних судах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі", - розповів він у коментарі Інтерфакс-Україна.

читайте такожАрестович пояснив, як визнання наявності військ РФ на Донбасі зіграє на руку УкраїніЗа його словами, Росія сама створила правовий прецедент, який фіксує Москву в якості сторони міжнародного збройного конфлікту. Цей момент буде використано Києвом у міжнародних судових інстанціях.

"Це рішення зміцнить позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим", - додав Ніколенко.

Також він уточнив, що рішення суду наблизить російську владу до відповідальності на міжнародному рівні.

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"Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення з публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Олег Ніколенко.

Війська Росії на "бойовому чергуванні в "ДНР" і ЛНР"

На порталі судових рішень РФ було опубліковано вирок підряднику російського Міноборони В'ячеславу Забалуєву, який є заступником регіонального управління з військового харчування ТОВ Технологія, у справі про посередництво у хабарництві.

Згідно з версією суду, в січні 2019 року керівник компанії, щоб уникнути штрафів, вирішив дати хабар головному лікарю Центру державного санітарно-епідемічного нагляду, підполковнику Гончарову для того, щоб той не заважав постачанням продовольства. Суд вважає, що хабарі передавав Забалуєв.

Підсудний Забалуєв частково свою провину визнав. У своїх свідченнях він заявив, що в Технології працював над закупівлею і продажем продовольства.

"Це продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР", - сказано в свідченнях Забалуєва, які наводяться дослівно.

Вказується, що раз на два тижні здійснювалися постачання продовольства обсягом 1 300 тонн. В асортименті були борошно, консерви та свіжі овочі. Інформація містилася в показаннях підсудного.

Позиція суду у Ростові-на-Дону

Як повідомляє РБК, у Кіровському районному суді Ростова заявили, що опублікований знеособлений вирок відповідає оригіналу вироку кримінальної справи. Слова про присутність російських військових на Донбасі – це свідчення підсудного, а в самій фабулі звинувачення, а також у тому, що визнає суд, цього немає.

"Там йдеться про те, що Забалуєв засвідчив таке - і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", - сказали в суді.

Як відреагував Кремль

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав ситуацію з появою тези про війська РФ на Донбасі "помилкою".

"Напевно, мова йде про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - додав Пєсков, підкресливши, що Росія постачає до ОРДЛО, мовляв, тільки військову допомогу.

Війна Росії та України

Російсько-український військовий конфлікт триває з 2014. Конфронтація почалася із захоплення Росією автономної республіки Крим, після чого трапилася дестабілізація ситуації в східних областях України, яка завершилася окупацією з боку гібридних військ РФ низки окремих районів Донецької та Луганської областей.

Росія не визнає себе стороною конфлікту. Офіційна Москва називає державу "посередником" в, мовляв, конфронтації між Києвом і "ЛДНР". Російська влада трактує дані події в якості нібито "громадянської війни".

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