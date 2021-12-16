Війська РФ на Донбасі: У Путіна оцінили несподіване рішення російського суду

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував рішення районного суду Ростова-на-Дону, в якому визнається факт присутності військ РФ на Донбасі.

Він назвав помилкою інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про присутність російської армії на Донбасі, повідомляє Газета.ру.

Пєсков прокоментував вирок суду в Ростові-на-Дону у справі про корупцію при поставках продовольства, який підтверджує присутність в регіоні військових з Росії.

"Напевно, мова йде про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, ніяких збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", — підкреслив Пєсков.

Рішення суду РФ: що відомо

У рішенні у кримінальній справі (№1-82/2021) Кіровського районного суду Ростова-на-Дону від 10 листопада 2021 року, яке опубліковано на офіційному сайті судової інстанції за підписом судді Леонарда Шолохова йдеться про те, що військові частини РФ перебувають на Донбасі на "бойовому чергуванні".

Реклама

Зазначимо, що розглянута судом кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

У матеріалах справи йдеться, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР", а військовослужбовці РФ знаходяться "на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР".

Читайте ще: