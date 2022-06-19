У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полювання

Війна в Україні / ua.depositphotos.com і Генштаб ЗСУ

В окупованому Маріуполь місцеві жителі продовжують чинити опір окупантам.

В телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розмістив відео, де відважний хлопець зняв російський прапор і викинув його на території покинутої будівлі.

"Побачили таку, ганчірку для підлоги, у нас в місті. Зняли по-чоловічому, помочилися (ред.) на неї — вона тільки для цього і придатна. І кудись туди її потрібно викинути. І не забувайте, окуповані території - це Україна", - зазначив хлопець.

Окупанти сказилися від такого вчинку підлітка і оголосили на нього полювання, обіцяючи "денацифікувати".

"Ми не кровожерливі і робимо знижку на вік, але... Закликаємо товаришів в Маріуполі знайти і провести кілька уроків з денацифікації, — писали в соцмережах окупанти.

Але, як повідомив Андрющенко, хлопець знаходиться в безпеці, йому вдалося покинути Маріуполь.

"Від вчинку юного Героя опору Маріуполя в окупантів трохи пригоріло. Навіть не трохи. Масові погрози і заклики до помсти. Очікуваний. Але наш герой Тимофій виявився відомим серед молоді скейтером. Він знаходиться в безпеці і вже не в місті. Нехай захлинуться своєю злістю", - зазначив радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі

У Маріупольській міській раді повідомляли, що Росія в Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів і чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що так званий "суд "ДНР" "засудив" до 10-річного ув'язнення одного з керівників приазовських селищ. Мінімум один державний службовець страчений.

У в'язниці в Оленівці перебуває десятки волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі і води в захоплене місто.

Градоначальник Маріуполя Бойченко також розповів, що депутати від ОПЗЖ передавали Росії інформацію про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали, куди саме стріляти – було багато зрадників, які надавали координати.

Під удари російських військ потрапили джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.

Інформатори від проросійської ОПЗЖ, підкреслив Вадим Бойченко, після окупації Маріуполя стали керувати захопленим містом.

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