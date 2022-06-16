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Це концтабір: у Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняють українську мову

16 червня 2022, 14:54

Окупанти продовжують знущатися над жителями міста.

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У Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняю українську мову / скріншот з відео

Російські окупанти продовжують знущатися над рештою жителів Маріуполя. Загарбники відкрили "пункт миття".

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, "купатися" місцевим мешканцям доводиться під звуки пропаганди.

"Крім" пункту прийому гігієнічних процедур "біля" Метро "окупанти відкрили"пункти миття". Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що керівництво шкіл забороняє підліткам, які навчалися в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути у спілкуванні українську.

читайте такожУкраїна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас і Крим – РезніковТакож він зазначив, що в розбомбленому місті планують запустити платний проїзд у громадському транспорті

"Озвучена вартість квитка - 18 рублів (9 гривень). Транспорт (всі 12 автобусів плюс чотири від росіян) працюють за "графіком". Пауза між посадками становить від двох до чотирьох годин. Три гривні економії ціною знищення транспортної системи- ціна справжньої економії Росії", - зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі люди змушені вистоювати в черзі під палючим сонцем по 6 годин, щоб отримати їжу. Багато з них потрапляють до лікарні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на 2 тисячі осіб окупанти видають лише 400 наборів з їжею.

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