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Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

17 червня 2022, 15:26

Росіяни б'ють українців, забирають телефони і змушують їх виїжджати на територію РФ.

Маріуполь
Українцям довелося пройти через страшні випробування, щоб виїхати із захопленого Маріуполя / Колаж Reuters, УНІАН

Українці, які намагалися виїхати з окупованих військовими Росії міст України, змушені були проходити через жахливий процес так званої "фільтрації". У людей перевіряють телефони і вивчають їх акаунти в соціальних мережах. Все, що здається росіянам підозрілим, може призвести до побиття і, у тому числі, тортур струмом. Багатьох людей силою відправляють на територію російської держави.

Побиття за перепост звернення Зеленського

28-річний маркетолог Андрій розповів BBC, як намагався виїхати з Маріуполя на початку травня. Він видалив з телефону все, що могло здатися підозрілим. Але деякі перепости в соціальних мережах видалити не встиг. Російські військові, коли побачили у нього бороду, відразу почали ставити питання про його нібито можливу приналежність до полку Азов. На це Андрій відповів, що не служив в армії, а після завершення навчання пішов працювати. Однак військові РФ не хотіли це чути.

Росіяни ставили питання про Зеленського, на що він відповів, що президент України – звичайний глава держави, не надто відрізняється від попередніх президентів. Також він сказав, що політикою не цікавиться.

"Так і кажи - "політикою не цікавлюся", - відповів йому військовий.

Далі сказали чекати за дверима. Він повернувся до своєї бабусі, тітки і мами разом з якими приїхав, яким вже видали документи на виїзд. За декілька хвилин йому сказали пройти в тент для подальшої перевірки ФСБ.

Чоловікові показали відео з Instagram-звернення президента Володимира Зеленського від 1 березня з підписом самого Андрія: "Президент, яким ми можемо пишатися. Відправляйтеся додому з вашим військовим кораблем!".

читайте такожЦе концтабір: у Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняють українську мовуПісля цього його звинуватили в підтримці "нацистського уряду" і вдарили по горлу. Продовжували бити ще сильніше.

"Я думав, що буде краще...втратити свідомість і впасти, або далі терпіти біль", - сказав він.

Все тривало близько 2,5 годин. Вони називали цей процес "перевихованням" і змусили Андрія записати відеоролик зі словами "Слава російській армії".

Повідомлення другу зі словами про рашистів

У Дмитра забрали телефон на пропускному пункті наприкінці березня, коли він виїжджав з Маріуполя. 34-річний вчитель історії розповів, як росіяни знайшли у нього в смартфоні повідомлення другу зі словом "рашист". Його почали бити, у тому числі, ногами. Звинувачували в "поширенні проукраїнської пропаганди". Запитали про події у Криму і на Донбасі у 2014 році, на що він відповів, що це російсько-українська війна. Знайшли фотографію книжкової обкладинки з буквою" Г " і подумали, що книга була нібито про Гітлера.

Дмитра разом з двома жінками перевели до в'язниці в селищі Старобешеве Донецької області. Населений пункт контролювали росіяни. У камері з 4-ма двоповерховими ліжками було 24 людини.читайте такожРосія зібралася до 1 вересня анексувати Маріуполь та Донецьку область – радник мера

За чотири дні докладного допиту його відпустили. Згодом йому вдалося дістатися контрольної території. Він не знає, що сталося з тими, хто був з ним в одній камері.

Особливу підозру викликають чоловіки боєздатного віку

Росіяни і сепаратисти влаштовують "фільтрацію", щоб встановити можливий зв'язок місцевих жителів з військовими, поліцією або місцевими адміністраціями. Особливу підозру викликають чоловіки боєздатного віку. Перевіряють синці, які могли залишитися після застосування зброї. Для обшуку змушують роздягатися і жінок, і чоловіків.

"Встати я не міг. Дихати було дуже боляче"

49-річного сталевара Максима в Безіменному змусили роздягнутися задавали питання про його ставлення до полку Азов і "нацистів". На питання про те, чому він хоче виїхати з Маріуполя, відповів: "Взагалі-то це ви на українській землі". Після чого його почали бити.

"Я поклав голову на землю і схопився за ребра. Встати я не міг. Дихати було дуже боляче", - сказав чоловік.

Максима відвели до приміщення, яке він назвав "кліткою". Там тримали й інших людей. Був і спортсмен з татуюванням Посейдона з тризубом. Російські військові вважали, що це український герб. Він їм пояснював, що це не так, але вони не слухали.

Люди, що знаходилися в "клітці", не отримували ані їжі, ані води. До туалету вони ходили в кутку у всіх на очах. Коли Максим ліг на землю, щоб поспати, охоронець увійшов до камери і штовхнув його в спину.

За його словами, людей водили на допит і били. Він бачив жінку за 40 років, яка лежала в кутку, швидше за все, її били по животу. У чоловіка років 50-ти була розбита губа і червоні синці на шиї. Максим припускав, що його душили. Ніхто в "клітці" ні про що не казав. Всі боялися, що з'являться підсадні співробітники ФСБ.

Максима за 4-5 годин випустили і дозволили виїхати з Маріуполя. За декілька днів він дістався до підконтрольної Києву території і відправився до лікарні. Болі в грудях не припинялися. Лікарі встановили перелом чотирьох ребер.

Катували струмом

43-річний Вадим у Маріуполі був співробітником державної компанії. У Безіменному його катували. Дружину відвели на допит, коли дізналися, що вона поставила "лайк" сторінці ВСУ на Facebook і відновили на її телефоні чек за пожертвування армії України.

"Я намагався її захистити. Але мене повалили ударом на землю", - сказав Вадим і додав, що так було кілька разів. Він вставив і знову били.

Коли вони зрозуміли, де він працював, відвели до іншої будівлі, де задавали незрозумілі питання і били. Катували струмом.читайте також"Поруч руїни і трупи спливають": окупанти зазивають приїжджати на відпочинок біля зруйнованого Маріуполя

"Я мало не помер. Я впав і подавився випали з зубів пломбами... (чоловіка вирвало і він втратив свідомість). Вони були в люті. Коли я отямився, мені веліли все прибрати і продовжили бути струмом", - каже Вадим.

За словами Вадима, тортури припинилися після втручання офіцерів РФ. Вони провели ще один допит, після чого його відпустили. Коли він йшов, бачив, як виносять молоду жінку, її під час фільтрації впізнали як службовицю суду.

"У неї на голові був пластиковий пакет, руки були зв'язані. Її мати стояла на колінах, благаючи не забирати дочку", - розповів Вадим.

Керівник департаменту війни в Офісі генерального прокурора Юрій Білоусов сказав, що є повідомлення про тортури і вбивства під час фільтрації.

"Судячи з усього, це заздалегідь продумана політика Росії, і досить добре підготовлена. Це, безумовно, не поодинокий випадок і не дії військових на місцях", - сказав він.

Вадима відпустили, але за однієї умови – він повинен був відправитися на територію РФ.

Юрій Білоусов підкреслив, що масштаб насильства оцінити складно. Розслідування на захоплених територіях провести не можна, а більшість жертв не хочуть розповідати свої історії, щоб наступною ціллю не стали їхні рідні у Маріуполі.

Ситуація у Маріуполі

У Маріупольській міській раді повідомляли, що Росія у Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів і чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що так званий "суд "ДНР" "засудив" до 10-річного ув'язнення одного з керівників приазовських селищ. Мінімум одного державного службовця страчено.

У в'язниці у Оленівці перебуває десятки волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі і води до захопленого міста.

Градоначальник Маріуполя Бойченко також розповів, що депутати від ОПЗЖ передавали Росії інформацію про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали, куди саме стріляти – було багато зрадників, які надавали координати.

Під удари російських військ потрапили джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку та склади з продуктами і ліками.

Інформатори від проросійської ОПЗЖ, підкреслив Вадим Бойченко, після окупації Маріуполя стали керувати захопленим містом.

новини Маріуполя війна Росії та України
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