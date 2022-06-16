Україна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас та Крим – Резніков

Звільнення Криму - стратегічна мета України, до реалізації якої держава рухатиметься крок за кроком, сказав Олексій Резніков.
Сучасна зброя Заходу дозволить Україні повернути свої території, які окупувала Росія. Київ має намір звільнити захоплені райони Херсонської, Запорізької областей, Маріуполь, а також Крим та Донбас. План щодо звільнення українських земель складатиметься з трьох етапів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
У інтерв'ю CNN він розповів про те, що головним завданням України є звільнення всіх захоплених російським агресором територій. Йдеться і про Крим, деокупація півострова залишається стратегічною метою Києва.
читайте також"Ми звільнимо наш Крим": Зеленський заявив, що Україна поверне анексований півострів"Ми збираємося звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком", - сказав Резніков.
За його словами, на першому етапі держава проведе роботу над стабілізацією ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам у боях з російськими окупантами.
Другий крок - повернення військ РФ на позиції до повномасштабного військового вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого.
Далі, каже міністр, відбудуться перемовини щодо звільнення, у тому числі, і Криму.
Як стверджує глава Міноборони, для України не має значення питання, чи може спроба повернення Криму військовим шляхом ще більше спровокувати Росію. Москва побачить звільнення українськими військами не тільки Криму, а й Запоріжчини, Маріуполя та Херсона.
"Це не має значення. Тому що вони (росіяни) побачать це у Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... тому, що це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - підкреслив Олексій Резніков.
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Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України наразі не може піти в контрнаступ на зайняті окупантами Росії позиції. Українським війська не вистачає зброї. У загарбників серйозна перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Україна вже отримує зброю в рамках програми ленд-лізу. За словами чиновника, норвезькі гаубиці М-109 задіяні на полі бою. Решта постачань важких озброєнь очікується на початку липня.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслював, що у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Дипломат закликав посилити постачання Києву зброї. Без посилення військової допомоги ЗСУ складно стримувати російські атаки, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної операції.
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