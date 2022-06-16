Україна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас та Крим – Резніков

Україна збирається звільнити всі свої території, включаючи Крим і Донбас - Рєзніков / Колаж УНІАН, Facebook Олексія Рєзнікова

Сучасна зброя Заходу дозволить Україні повернути свої території, які окупувала Росія. Київ має намір звільнити захоплені райони Херсонської, Запорізької областей, Маріуполь, а також Крим та Донбас. План щодо звільнення українських земель складатиметься з трьох етапів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю CNN він розповів про те, що головним завданням України є звільнення всіх захоплених російським агресором територій. Йдеться і про Крим, деокупація півострова залишається стратегічною метою Києва.

читайте також"Ми звільнимо наш Крим": Зеленський заявив, що Україна поверне анексований півострів"Ми збираємося звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком", - сказав Резніков.

За його словами, на першому етапі держава проведе роботу над стабілізацією ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам у боях з російськими окупантами.

Другий крок - повернення військ РФ на позиції до повномасштабного військового вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого.

Далі, каже міністр, відбудуться перемовини щодо звільнення, у тому числі, і Криму.

Як стверджує глава Міноборони, для України не має значення питання, чи може спроба повернення Криму військовим шляхом ще більше спровокувати Росію. Москва побачить звільнення українськими військами не тільки Криму, а й Запоріжчини, Маріуполя та Херсона.

"Це не має значення. Тому що вони (росіяни) побачать це у Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... тому, що це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - підкреслив Олексій Резніков.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України наразі не може піти в контрнаступ на зайняті окупантами Росії позиції. Українським війська не вистачає зброї. У загарбників серйозна перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Україна вже отримує зброю в рамках програми ленд-лізу. За словами чиновника, норвезькі гаубиці М-109 задіяні на полі бою. Решта постачань важких озброєнь очікується на початку липня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслював, що у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Дипломат закликав посилити постачання Києву зброї. Без посилення військової допомоги ЗСУ складно стримувати російські атаки, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної операції.

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