У Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області прогриміли сильні вибухи в місцях розташування військ РФ.
Про успішну диверсійну операцію українських партизан повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
В результаті було знищено місце розташування ворожого підрозділу, а також кілька одиниць техніки та обладнання.
За словами радника мера Маріуполя, удар стався 29 липня в районі АС 2. Андрющенко підкреслив, що ворога знищуватимуть постійно – скрізь, де дотягнуться.
Він також уточнив, що українські партизани з групи Ї Маріупольського опору повністю знищили три одиниці військових вантажівок ворога. Крім того, значно пошкоджено місцезнаходження військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Воєнбуду".
В результаті успішної роботи партизан також було пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві, додав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі підірвали казарми з кадировцями. Удар по казармах кадировців було завдано в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Нагадаємо, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії - окупанти злетіли в повітря.
Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.
Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.
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