У Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою

Удар стався 29 липня в районі АС 2, повідомив Петро Андрющенко.

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У Маріуполі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області прогриміли сильні вибухи в місцях розташування військ РФ.

Про успішну диверсійну операцію українських партизан повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В результаті було знищено місце розташування ворожого підрозділу, а також кілька одиниць техніки та обладнання.

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За словами радника мера Маріуполя, удар стався 29 липня в районі АС 2. Андрющенко підкреслив, що ворога знищуватимуть постійно – скрізь, де дотягнуться.

Він також уточнив, що українські партизани з групи Ї Маріупольського опору повністю знищили три одиниці військових вантажівок ворога. Крім того, значно пошкоджено місцезнаходження військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Воєнбуду".

В результаті успішної роботи партизан також було пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві, додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі підірвали казарми з кадировцями. Удар по казармах кадировців було завдано в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії - окупанти злетіли в повітря.

Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

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