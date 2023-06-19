Квартира замість розбитого міста: співачка з Маріуполя розважала росіян на ТБ

У РФ на пропагандистському каналі НТВ напередодні завершився третій сезон шоу "Ти супер! 60+", де вокалісти у віці змагаються за головний приз.

https://glavred.net/world/kvartira-vmesto-razbitogo-goroda-pevica-iz-mariupolya-razvlekala-rossiyan-na-tv-10479097.html Посилання скопійоване

Перед пропагандистами Шишляннікова танцювала і співала, поки навколо неї пританцьовували ряджені " морячки / колаж Главред, фото

У країні-агресорі РФ на пропагандистському каналі НТВ 62-річна співачка Галина Шишляннікова з практично знищеного російськими окупантами міста Маріуполь виграла талант-шоу "Ти супер! 60+".

Вона у фінальному етапі виконала легендарну пісню "В Кейптаунському порту" ‒ один з відомих прикладів безсоромної крадіжки росіянами світової пісенної класики (конкретно в цьому випадку ‒ треку Bei Mir bistu Shein відомого єврейського композитора Шолома Секунди).

Галина Шишляннікова ні слова не сказала про те, хто зруйнував її рідне місто / скріншот з відео

Судили конкурсантів все як на підбір відомі артисти-путіністи - Валерія, Ільдар Абдразаков, Стас П'єха та Ірина Дубцова.

відео дня

Перед пропагандистами Шишляннікова танцювала і співала, поки навколо неї пританцьовували ряджені "морячки" в тільниках. І, мабуть, для додаткового глуму над українською культурою вони періодично зривалися в гопак.

Під час оголошення результатів шоу пообіцяло придбати переможниці квартиру, адже зараз вона проживає в гуртожитку. І ні слова при цьому не було сказано, що її рідне місто Маріуполь практично повністю було знищене російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шоумен і місцевий уродженець Андрій Бєдняков 6 квітня розповів - його мати померла в окупації в Маріуполі. Про своє велике горе шоумен написав в Instagram. Ведучому співчувала всі українські підписники, а росіяни – зловтішалися.

Пізніше Бєдняков в Instagram з гнівом засудив парад на 9 травня, організований окупантами в його рідному Маріуполі. За цей пост він отримав безліч лайок від росіян, які, по всій видимості, вважають руїни Маріуполя своєю територією.

Крім того, минулого року відома співачка-путіністка Надія Бабкіна приїжджала у знищений російськими окупантами Маріуполь ще в минулому році. Але ні руїни міста, ні спілкування з городянами її не переконали.

Інші новини: