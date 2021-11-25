У Луцьку жорстоко побили таксиста і кинули помирати на кладовищі

У Луцькому районі група молодих людей побили таксиста. Після цього вони забрали його речі, а чоловіка вивезли на цвинтар і там залишили.

Про це повідомляє Конкурент.

"Вчора, 24 листопада, у Ківерцях група невідомих побила таксиста палицею до непритомного стану. Після чого вони заволоділи його речами і відвезли на кладовище вмирати", - йдеться в повідомленні.

На щастя, чоловік зміг покликати на допомогу.

На місце події приїхала швидка, яка доставила потерпілого у важкому стані в Луцьку міську клінічну лікарню.

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У побитого чоловіка попередньо діагностували політравму.

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Напередодні повідомляли, що в Дніпропетровській області в одному з інтернатів викладач зґвалтував 13-річну дівчину. Подія трапилася в селищі Саксагань Кам'янського району.

Про те, що трапилося в поліцію повідомила бабуся дівчинки.

А в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.