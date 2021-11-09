Пограбував і зґвалтував: у Києві чоловік напав і жорстоко познущався над 19-річною дівчиною

Чоловік зґвалтував дівчину / Нацполиция

У Києві зловмисник жорстоко познущався над 19-річною дівчиною.

Він пообіцяв допомогти потерпілій з працевлаштуванням, однак під час зустрічі відібрав у неї речі і зґвалтував.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, Солом'янський суд столиці призначив покарання чоловікові за зґвалтування та пограбування місцевої жительки.

Тепер за скоєне він п'ять років і шість місяців проведе за гратами.

Сталося це все навесні цього року. Тоді в поліцію Києва звернулася киянка і повідомила, що на вулиці Залізничній наочно знайомий чоловік застосував до неї силу і згвалтував, а після скоєного забрав з її сумочки гроші і мобільний телефон.

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Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції та співробітники карного розшуку.

В ході відпрацювання прилеглої території співробітники поліції розшукали нападника і затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушник - уродженець Миколаївської області, 1989 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабіжу і розбійного нападу.

Зібравши всі необхідні докази, слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду.

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Вироком Солом'янського районного суду в Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, засуджено до п'яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Крім того, на підставі ст.70 (призначення покарання за сукупністю злочинів) Кримінального кодексу України було вирішено частково приєднати покарання за розбій і остаточно призначити зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років і шість місяців.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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