У Лисичанську окупанти взялися за штурм НПЗ, відбито атаку Слов'янська - Генштаб

Війська РФ ведуть штурм Лисичанська-Генштаб / Колаж lisichansk.com.ua, Reuters

Війська Росії ведуть штурм в районі Лисичанського НПЗ, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook увечері в четвер, 30 Червня.

На Харківському напрямку спробу ворожих штурмових дій за напрямком Кочубеївка-Дементіївка українські воїни одразу придушили.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке-Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, проте успіху не мав.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі Лисичанська. Веде штурмові дії в районі Лисичанського НПЗ, має частковий успіх, містить північно-західну і південно-східну частини заводу.

Вів штурмові дії в районах північно- східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та Північної частини населених пунктів Вовчеярівка та Малорязанцеве, що частково утримує під вогняним контролем ділянку дороги Тополівка-Лисичанськ.

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Наступ противника в напрямку Лоскутівка-Лисичанський Желатиновий завод українські воїни зупинили і змусили окупантів відійти.

На Бахмутському напрямку всі спроби наступальних і штурмових дій окупантів у напрямках Миколаївка – спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли позицій зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ. Як зазначив представник Одеської ОВА Сергій Братчук, ворожий катер зробив "жест доброї волі".

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Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше зазначав, що війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути всі свої території. За його словами, вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів тільки на початку. Однак після звірств окупантів в Бучі, Ірпені та інших населених пунктах була пройдена точка неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну.

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