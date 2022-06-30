Під Маріуполем на міні підірвався російський катер "Акула"

Десантний катер проекту 1176 зробив "жест доброї волі".
Поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, судно підірвалося на міні.
"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", – написав він.
Варто зазначити, що поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Катер "Акула" - що про нього відомо
Такі катери будувалися для Радянського ВМФ збройних сил СРСР і Російського ВМФ. Їх будували у період з 1971 по 2009 рік на чотирьох суднобудівних заводах.
Катери "Акула" можуть використовуватися як самостійно, так і для вивантаження десанту та техніки з великих десантних кораблів.
Раніше повідомлялося, що окупанти покинули острів Зміїний після влучних ударах по них бійців ЗСУ. Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів, що "викурювати" окупантів з острова Зміїний допомагала українська самохідна гаубиця "Богдана".
У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" та стверджують, що "завдання виконано".
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