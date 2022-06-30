Українські десантники проявили "жест доброї волі": знищена колона техніки окупантів

Підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ відмінно попрацював.
Українські десантники знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів.
Відео роботи реактивної артилерії Житомирської бригади ДШВ оприлюднили у своєму Телеграм.
На опублікованих кадрах зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів.
Нагадаємо, поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ. Як зазначив представник Одеської ОВВА Сергій Братчук, ворожий катер зробив "жест доброї волі".
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше зазначав, що війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути всі свої території. За його словами, вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів тільки на початку. Однак після звірств окупантів в Бучі, Ірпені та інших населених пунктах була пройдена точка неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну.
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