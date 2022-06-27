Росіяни штурмують Лисичанськ, а ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії - ОВА

Окупанти постійно знищують Лисичанськ з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога.
Війська Росії потужно штурмують Лисичанськ, а на купований Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа, повідомив у Telegram голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.
Окупанти постійно знищують Лисичанськ з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.
"Останні два дні не можемо завозити гумвантажі, але місто тримається на запасах, які ми зробили заздалегідь, в тому числі лікарня укомплектована всім необхідним", - сказав Гайдай.
Відновити комунікації в окупованому Сєвєродонецьку загарбникам не вдасться.
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"Мізерна гуманітарка від вбивць - показуха для пропагандистських ЗМІ, ніхто не привезе достатньої кількості продуктів і ліків для городян. На обласний центр чекає гуманітарна катастрофа", - сказав глава Луганської ОВВА.
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