УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти не змогли повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська - ISW

28 червня 2022, 07:27

Російським силам, імовірно, доведеться відмовитися від наступу в Луганській області, щоб відновити наступальні операції на північ від Слов'янська.

ЗСУ, війна в Україні
Українські війська чинили опір російським атакам у Мазанівці та Долині / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці та Долині.

Російські та українські джерела повідомляють про бої в Клиновому, де російські сили намагаються закріпитися на трасі E40, що веде до Слов'янська. Повідомляється, що українські сили відбили російські атаки на Клиново, але підтвердили, що російські сили продовжували наступ в населених пунктах на захід від траси E40. Українські сили також, імовірно, використовували нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для нанесення удару по російському складу боєприпасів приблизно в 60 км на схід на контрольованій Росією території в Луганській області.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що сильні обстріли навколо Ізюма можуть свідчити про спроби Росії "відновити темп" на цьому напрямку, але російським силам, ймовірно, доведеться відмовитися від наступу в Луганській області, щоби відновити наступальні операції на північ від Слов'янська.

false
understandingwar.org
false
understandingwar.org

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.
  • На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.
  • Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.
  • Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 червня не просунулися вперед.
  • Українські контрнаступи на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.
  • Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Як повідомляв Главред, в Пентагоні заявили, що перед тактичним відходом з Сєвєродонецька підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам істотних втрат.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Інші новини:

війна в Україні Сєвєродонецьк Лисичанськ Слов'янськ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:45

У Миколаєві прогриміли вибухи: по місту випустили понад 10 ракет, є "прильоти"

07:27

Окупанти не змогли повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська - ISWВідео

07:23

Росія всю історію б'ється головою об європейську стіну. Але вона-АзіяПогляд

06:49

Гороскоп на липень 2022 для Дів: далекі країни, проблеми з грошима і любовний трикутникВідео

06:35

Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла, поранено 59 осібВідео

Реклама
05:50

На українців чекає "тиждень нестерпної спеки": синоптик розповів, коли вріже пеклоВідео

05:00

У ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню - експертВідео

04:22

Путін був підступним хлопчиком, в бійках дряпався, кусався та жив зі щурами - друзі

03:50

Яку зачіску можна зробити в спеку: 6 простих і швидких варіантів на кожен день

03:10

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

03:10

Найсмачніша кабачкова ікра з пікантним смаком: 2 супер простих покрокових рецептаВідео

02:43

Як прибрати запах з пральної машини: 4 простих способи, які займуть мінімум часу

02:10

На вулиці буде справжнє "пекло": синоптики розповіли, коли в Україні похолодаєВідео

01:33

Кущі ломитимуться від смачних плодів: як виростити небувалий урожай помідорівВідео

00:51

Прикмети на 28 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

27 червня, понеділок
23:57

Трагедія у Кременчуці: більш ніж 40 осіб зникло безвістиВідео

23:36

Гороскоп на завтра, 28 червня 2022: Левам - поїздка, Скорпіонам - підступи недругів, Рибам - боргиВідео

23:31

"Все більше проблем": в ЄС заявили щодо уповільнення просування Росії на фронті

22:57

Знесло міст і розвалило дороги: на окупований Крим обрушився ураганВідео

22:55

Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи - ЗеленськийВідео

Реклама
22:31

Долар пробиває стелю: експерт пояснив, коли 45 грн/$ буде не межаВідео

22:27

Гороскоп на липень 2022 для Левів: повернення колишнього, скандал на роботі та яскраві перспективиВідео

22:17

Росіяни штурмують Лисичанськ, а ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії - ОВАВідео

22:11

Залучите небувалий успіх і величезне багатство: прикмети на липень, які принесуть гроші і гармоніюВідео

21:59

"Перекриємо кисень": Медведєв відверто погрожує країнам БалтіїВідео

21:51

Збирали гроші всією країною: компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні 3 "Байрактара"Відео

21:42

ТРЦ у Кременчуці рознесло повністю: кількість загиблих від удару зрослаВідео

21:36

Тактичний відхід з Сєвєродонецька: війська РФ отримали по зубах від ЗСУ - ПентагонВідео

21:30

Коли почнеться нова поворотна точка у війні: прогноз для УкраїниВідео

20:52

"Твоя країна вбиває українців": Маша Єфросиніна жорстко висміяла ВалеріюВідео

20:47

"Жахливий напад": Джонсон висловився щодо трагедії в КременчуціВідео

20:37

"Влучив, красунчик": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"Відео

20:34

Любов Соболь. Як пропагандонка Симоньян перетворилася на чудовиськоВідеоблоги

20:22

Кривавий удар по Кременчуку: у США пригрозили Кремлю відповіддю за звірстваВідео

20:22

"Це зло має бути покаране": Росія випустила по ТЦ Кременчука дві ракетиФотоВідео

20:14

ЄС надасть Україні засоби захисту від хімічних та ядерних загроз

20:10

Прикмети на 29 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:56

Ядерні Іскандер-М режиму Лукашенка: у Пентагоні відповіли на погрози ПутінаВідео

19:55

Загроза оточення Лисичанська: у Генштабі назвали напрямок нового удару РФВідео

19:48

Джерело головного болю: три знаки зодіаку з важким характеромВідео

Реклама
19:44

"Полетять голови?": Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війнуВідео

19:35

Кількість жертв зростає: в результаті удару РФ по Кременчуку загинули 10 людей, 40 пораненіВідео

19:18

Атака з Придністров'я стане для України ляпасом, але ми точно відповімо ударом - Зеленський

19:03

Чому санкції та дефолт не зупинять РосіюПогляд

18:58

Під Слов'янськом штурм окупантів нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

18:48

"Моторошний і жорстокий": Віталій Кім ошелешив зізнаннямВідео

18:27

Пекло у Кременчуці: рятувальники розкрили деталі потужної пожежі після ракетного ударуФотоВідео

18:13

Армія України стикається з перешкодами на шляху визволення ХерсонаВідео

18:00

Зеленський може зустрітися з Путіним на саміті G20 в Індонезії

17:24

Все у вогні: Зеленський показав відео ракетного удару в торговому центру в КременчуціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти