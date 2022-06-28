Окупанти не змогли повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська - ISW

Українські війська чинили опір російським атакам у Мазанівці та Долині / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці та Долині.

Російські та українські джерела повідомляють про бої в Клиновому, де російські сили намагаються закріпитися на трасі E40, що веде до Слов'янська. Повідомляється, що українські сили відбили російські атаки на Клиново, але підтвердили, що російські сили продовжували наступ в населених пунктах на захід від траси E40. Українські сили також, імовірно, використовували нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для нанесення удару по російському складу боєприпасів приблизно в 60 км на схід на контрольованій Росією території в Луганській області.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що сильні обстріли навколо Ізюма можуть свідчити про спроби Росії "відновити темп" на цьому напрямку, але російським силам, ймовірно, доведеться відмовитися від наступу в Луганській області, щоби відновити наступальні операції на північ від Слов'янська.

understandingwar.org

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Основні висновки аналітиків ISW:

Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.

На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.

Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.

Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 червня не просунулися вперед.

Українські контрнаступи на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.

Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Як повідомляв Главред, в Пентагоні заявили, що перед тактичним відходом з Сєвєродонецька підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам істотних втрат.

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